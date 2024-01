Stage d’architecture lycéens ENSA Paris-Val de Seine Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant 200€ + 10€ d’adhésion

Ce stage a pour objectifs de permettre aux lycéens d’acquérir les bases d’une culture architecturale et du design commune et de s’initier au processus de conception, à travers un projet de mobilier. Les stagiaires découvriront les étapes de conception d’un projet, de la commande à la réalisation.

Découvrir le design

Initiation à la conception architecturale

Contenu

Un premier temps sera consacré aux apports théoriques : les stagiaires s’interrogeront sur les notions d’architecture et de design et de leur histoire. À travers des exercices pratiques, ils aborderont aussi la notion d’échelle et s’initieront à la conception de projet.

À partir d’un relevé et d’une analyse de site, ils identifieront les contraintes à intégrer à leur réflexion, puis dessineront une esquisse, en s’inspirant de références qui leur seront présentées. Ce travail réalisé en groupe sera pour eux l’occasion d’échanger et de mutualiser leurs connaissances et expériences.

Pour enrichir leur réflexion, une promenade urbaine sera organisée. Après avoir étoffé et détaillé leur projet, ils le dessineront en respectant les codes de représentation graphique en architecture et design : plan, coupe, élévation, croquis, axonométrie…

Enfin, ils peaufineront leur projet en évoquant les notions de structure, matériaux et techniques de construction, et le concrétiseront en le fabriquant en maquette.

Ce travail fera l’objet d’une restitution à la fin du stage, au cours de laquelle les participants présenteront leur démarche et leur réalisation.

Informations pratiques

Le stage aura lieu à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine, du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00.

Les repas se prendront sur place ; les participants devront apporter un pique-nique.

Le programme détaillé du stage vous sera fourni suite à votre inscription.

ENSA Paris-Val de Seine 7-15 quai Panhard et Levassor 75013 Paris

Contact : +33148877056 eae@caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.caue75.fr/eae/stages

CAUE de Paris