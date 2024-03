Stage d’architecture lycéens CAUE de Paris Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public jeunes. payant 200€ + 10€ d’adhésion

Ce stage a pour objectifs de permettre aux lycéens d’acquérir les bases d’une culture architecturale et urbaine commune et de s’initier au processus de conception, à travers un projet urbain. Les stagiaires découvriront les étapes de conception d’un projet, de la commande à la réalisation.

Lire et concevoir la ville

Initiation à la conception architecturale

Contenu

Proposés aux élémentaires, aux collégiens et aux lycéens, les stages de l’École d’architecture pour enfants permettent de découvrir des notions architecturales. Les thèmes et les échelles abordés évoluent selon les tranches d’âge et les sessions.

Chaque stage débute toujours par des apports théoriques : introduction à la thématique, initiation aux notions-clés et découverte du vocabulaire associé. À travers des jeux, des activités pratiques, des présentations, des débats ou des mises en situation, les élèves se familiarisent avec les outils de l’architecte.

Prenant appui sur un site existant ou inventé, ils observent et analysent les contraintes à intégrer à leur réflexion, puis imaginent et développent un projet. Les élèves suivent pas à pas les étapes qui leur sont proposées et sont invités à puiser leur inspiration – en partie – dans les références architecturales qui leur sont présentées. Toujours pour nourrir leur projet, une promenade urbaine est organisée dans le quartier ou dans un lieu partageant la thématique du stage.

Enfin, après avoir étoffé leur projet, ils le dessinent en suivant les codes de représentation graphique en architecture. Chaque session aboutit à la matérialisation en volume de leurs idées : en construisant une maquette, ils expérimentent la représentation en trois dimensions à l’aide de différents matériaux.

Ce travail fait l’objet d’une restitution à la fin des stages, au cours de laquelle les participants présentent leur démarche et leurs réalisations.

Informations pratiques

Le stage aura lieu au CAUE de Paris, 20 rue de Paradis, 75010, du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00.

Les repas se prendront sur place ; les participants devront apporter un pique-nique.

Le programme détaillé du stage sera fourni suite à l’inscription.

CAUE de Paris 20 rue de Paradis 75010

Contact : +33148877056 eae@caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.caue75.fr/eae/stages

CAUE 75 Stage Découvrir la ville – Avril 2023 – École d’Architecture pour Enfants