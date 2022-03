Stage d’architecture élémentaires ENSA Paris-Belleville, 4 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 04 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

L’objectif de ce stage est de permettre aux enfants du CP au CM2 de découvrir l’architecture et d’acquérir les premières notions de cette discipline, à travers un projet de rue. Ce thème permettra aux enfants de réfléchir au principe d’espace public et partagé, de comprendre la notion de façade sur rue et de mettre leur créativité au profit d’un projet d’architecture.

Invente ta rue

Découverte ludique des bases de l’architecture

Contenu

Les enfants découvriront, dans un premier temps, le métier d’architecte et ses outils, grâce à des activités pratiques et des mises en situation. Ils se questionneront ensuite sur les notions d’espace public et d’espace privé, et sur le rapport et le lien entre les deux.

Une promenade sera organisée, au cours de laquelle ils pourront découvrir les particularités de certaines rues, ainsi que les matériaux utilisés dans leur construction.

Grâce à leurs observations, leurs relevés, ainsi qu’à des références qui leur seront proposées, les architectes en herbe utiliseront leur créativité pour imaginer ensemble un projet de rue, intégrant la notion de partage de l’espace et adaptée à ses usagers.

Enfin, ils construiront une maquette de leur projet et expérimenteront la représentation en volume, à l’aide de différents matériaux.

Ce travail fera l’objet d’une restitution à la fin du stage, au cours de laquelle les participants présenteront leur démarche et leurs réalisations.

Informations pratiques

Le stage aura lieu à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, du mercredi au vendredi, de 10h00 à 17h00.

Les repas se prendront sur place ; les participants devront apporter un pique-nique.

Le programme détaillé du stage vous sera fourni suite à votre inscription, avant le début du stage.

ENSA Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette Paris 75019

Contact : 01 48 87 70 56 eae@caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://twitter.com/CAUEdeParis

