Paris ENSA Paris-Val de Seine Paris Stage d’architecture 6-10 ans ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage d’architecture 6-10 ans ENSA Paris-Val de Seine, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 9 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

payant

La ville sauvage Découverte ludique des bases de l’architecture L’objectif de ce stage est de permettre aux 6-10 ans de découvrir l’architecture et d’acquérir les premières notions de cette discipline, à travers un projet de refuge pour la biodiversité urbaine. Ce thème permettra aux enfants de réfléchir à la place de la nature en ville, de comprendre la notion d’échelle et de mettre leur créativité au profit de la faune et la flore parisiennes. > Contenu détaillé, informations pratiques et modalités d’inscription à retrouver ICI. Animations -> Stage ENSA Paris-Val de Seine 7/15 quai Panhard et Levassor Paris 75013 Contact :CAUE75 0148877056 eae@caue75.fr https://www.caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://twitter.com/CAUEdeParis/ Animations -> Stage Urbain;Ados;Enfants

Date complète :

2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T17:00:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T17:00:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T17:00:00+02:00

CAUE de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu ENSA Paris-Val de Seine Adresse 7/15 quai Panhard et Levassor Ville Paris lieuville ENSA Paris-Val de Seine Paris