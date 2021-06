Paris ENSA Paris-Val de Seine Paris Stage d’architecture 15-18 ans ENSA Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage d’architecture 15-18 ans ENSA Paris-Val de Seine, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 9 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 17h

payant

L’architecture biomimétique Initiation à la conception architecturale Ce stage a pour objectif de permettre aux 15-18 ans d’acquérir les bases d’une culture architecturale commune, de découvrir les outils de l’architecte et de s’initier au processus de conception d’un projet, à travers un travail sur l’architecture biomimétique*. Les stagiaires découvriront les étapes de conception d’un projet architectural, de la commande à la réalisation. > Contenu détaillé, informations pratiques et modalités d’inscription à retrouver ICI. Animations -> Stage ENSA Paris-Val de Seine 7/15 quai Panhard et Levassor Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (666m) 14 : Cour Saint-Émilion (708m)

Contact :CAUE75 0148877056 eae@caue75.fr https://www.caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://twitter.com/CAUEdeParis/ Animations -> Stage Urbain;Ados;Enfants

Date complète :

2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T17:00:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T17:00:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T17:00:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T17:00:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T17:00:00+02:00

CAUE de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu ENSA Paris-Val de Seine Adresse 7/15 quai Panhard et Levassor Ville Paris lieuville ENSA Paris-Val de Seine Paris