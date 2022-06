Stage d’archéologie

2022-06-26 – 2022-07-09 Ce stage permet de découvrir les étapes de la fouille archéologique (fouille, nettoyage, conditionnement) et ses liens avec les monuments historiques en vue de leur restauration. Dans le cadre d’une fouille programmée, il poursuit l’étude des aménagements antérieurs au château actuel découverts dans la basse-cour. Dates du stage : 26/06 au 09/07

Tarif :155€ + 5 € de Cotisation S'inscrire aux stage sur le site internet https://www.rempart.com/ Vous principale interlocutrice pour votre inscription sera Adeline Kadri : 03 23 52 69 41

