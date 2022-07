Stage d’aquarelle Montpothier Montpothier Catégories d’évènement: Aube

Montpothier

Stage d’aquarelle Montpothier, 3 août 2022, Montpothier. Stage d’aquarelle

475 grande rue Montpothier Aube 5 rue Saint Epoing Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

2022-08-03 10:00:00 – 2022-08-05 17:00:00 Montpothier

Aube Montpothier 210 Eur latelierdumarais@yahoo.com +33 6 13 52 03 65 http://www.latelier-du-marais.fr/ Atelier du marais

Montpothier

dernière mise à jour : 2022-07-02 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

Détails Catégories d’évènement: Aube, Montpothier Autres Lieu Montpothier Adresse 475 grande rue Montpothier Aube 5 rue Saint Epoing Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise Ville Montpothier lieuville Montpothier Departement Aube

Montpothier Montpothier Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpothier/

Stage d’aquarelle Montpothier 2022-08-03 was last modified: by Stage d’aquarelle Montpothier Montpothier 3 août 2022 475 Grande Rue Montpothier Aube 5 rue Saint Epoing Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise

Montpothier Aube