Stage d’aquarelle avec Sofia Johannisen – Peindre la lavande Soulomès Soulomès Catégories d’évènement: Lot

Soulomès

Stage d’aquarelle avec Sofia Johannisen – Peindre la lavande Soulomès, 6 juillet 2022, Soulomès. Stage d’aquarelle avec Sofia Johannisen – Peindre la lavande

Champ de lavandes Soulomès Lot OT Labastide-Murat

2022-07-06 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-06 12:30:00 12:30:00 Soulomès

Lot Soulomès De 9h30 à 12h30, avec Sofia Johannisen. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, apprenez à peindre la lavande au milieu d’un champ de lavandes, à Soulomès. Profitez ensuite d’une présentation des produits issus du même champ, par les producteurs, les Bergers des lavandes. sofia.j.studio@gmail.com +33 6 26 34 40 80 De 9h30 à 12h30, avec Sofia Johannisen. ©SofiaJStudio

Soulomès

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT Labastide-Murat

Détails Catégories d’évènement: Lot, Soulomès Autres Lieu Soulomès Adresse Champ de lavandes Soulomès Lot OT Labastide-Murat Ville Soulomès lieuville Soulomès Departement Lot

Soulomès Soulomès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulomes/

Stage d’aquarelle avec Sofia Johannisen – Peindre la lavande Soulomès 2022-07-06 was last modified: by Stage d’aquarelle avec Sofia Johannisen – Peindre la lavande Soulomès Soulomès 6 juillet 2022 Champ de lavandes Soulomès Lot OT Labastide-Murat

Soulomès Lot