Seine-Maritime Luneray La Section Peinture-Dessin du Club des Jeunes de Luneray organise un stage d’aquarelle du lundi 10 au vendredi 14 juillet inclus de 13h30 à 17h30 au centre socio-culturel de Luneray animé par Marie Jouen King, diplômée de l’Ecole des Arts Appliqués de Paris.

Priorité sera donnée au travail « sur le motif » ( en extérieur )

En cas de mauvais temps, le centre socioculturel nous accueillera .

Tous les niveaux sont les bienvenus : le nombre de participants est limité à 10 permet un suivi personnalisé de chacun.

Coût du stage : 190 €

NB : Du 3 au 10 septembre un autre stage vous est proposé dans le Finsitère à Locquirec. Voir sur le site de Mme Jouen King pour d'infos ! +33 2 35 85 68 17 http://www.mariejouenking.fr/

