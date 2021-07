Luneray Luneray Luneray, Seine-Maritime Stage d’Aquarelle avec Marie Jouen-King Luneray Luneray Catégories d’évènement: Luneray

Luneray Seine-Maritime Diplômée de l’Ecole des Arts Appliqués de Paris, Marie Jouen-King vous propose un stage d’Aquarelle, « sur le motif » en Pays de Caux, pour tous niveaux, au centre socio-culturel de Luneray.

Le stage se déroulera principalement en extérieur (au centre socio-culturel en cas de météo défavorable). Le point de rendez-vous c’est le centre socio-culturel de Luneray.

