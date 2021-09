Issy-les-Moulineaux Atelier Janusz Korczak Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Stage d’approfondissement BAFA « Animations exceptionnelles et partenariats » Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre à Atelier Janusz Korczak

Ce stage forme de futurs animateurs et valide la troisème partie du BAFA, brevet qui permet d’encadrer des enfants en séjours de vacances ou en accueils de loisirs. Stage d’approfondissement BAFA « Animations exceptionnelles et partenariats » du dimanche 31 au vendredi 5 novembre 2021 ———————————————————————————————————————— Stage de formation [IFAC](http://www.ifac.asso.fr/) organisé par le CLAVIM, en externat, sur la ville. Lors du stage les jeunes interviennent en situation concrète d’animation avec les enfants dans un accueil de loisirs durant une journée. Basé sur la richesse de l’expérience pratique des stagiaires, ce stage propose d’approfondir la menée d’animation, la création d’histoire ainsi que le jeu théâtral, tout en amenant les stagiaires à développer leurs compétences de travail et de communication avec les différents partenaires (parents, écoles, prestataires…). De nombreuses mises en situation pratiques viendront compléter les apports théoriques. _Tarif en fonction du quotient familial _

Être titulaire des 2 premières parties du BAFA. Avoir plus de 17 ans et moins de 22 ans au premier jour du stage

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de vacances ou en accueils de loisirs. Atelier Janusz Korczak 14 rue du Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

