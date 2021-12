salle polyvalente,Sommières (30) Stage danses traditionnelles salle polyvalente,Sommières (30)

salle polyvalente , Sommières (30), le samedi 15 janvier 2022 à 14:00

Initiations aux danses de bal Avec Lucette Jaquin et ses musiciens « Le Violon à Bretelles » Lieu : Salle polyvalente, espace Lawrence Durrell Niveau : Tous niveaux Prix : 8€ Apprentissage des danses, dites de bal (scottish, bourrée, polka, rondeau,…), issues du répertoire traditionnel des pays d’Oc. Nul n’est besoin de savoir danser, la danse réveille le danseur qui est en vous ! *source : événement [Stage danses traditionnelles ](https://agendatrad.org/e/35098) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

