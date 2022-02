Stage danses traditionnelles Salle des fêtes,Narbonne (11)

Stage de danses trad Tous les lundis de 20h00 à 22h00 Sauf vacances scolaires Premiére partie : Apprentissage des danses . Deuxiéme partie : Mise en pratique sous forme de balèti . Lucette Jaquin ,accompagnée de ses musiciens , vous initiera, vous accompagnera durant ces instants . *source : événement [Stage danses traditionnelles ](https://agendatrad.org/e/35518) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

