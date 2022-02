Stage danses traditionnelles du Bearn MJC de Villeurbanne,Villeurbanne (69)

MJC de Villeurbanne, Villeurbanne (69), le samedi 12 février à 10:00

Découverte de la danse folklorique du Béarn, danse festive, conviviale et joyeuse à base de sauts ! Horaires : 10h-12h 2 séances sont organisées le 12 février et le 14 mai 2022. Inscription directement en ligne sur Go Asso : urlr.me/MQZKH Tarifs : Tarif 1 séance : 12€ ou -25 ans : 8€ + 5€ d’adhésion *source : événement [Stage danses traditionnelles du Bearn](https://agendatrad.org/e/35381) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€ ou -25 ans 8€

organisé par MJC de Villeurbanne MJC de Villeurbanne,Villeurbanne (69) 46, Cours Docteur Jean Damidot MJC de Villeurbanne, 69100 Villeurbanne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T14:00:00

