Stage de danses Trad avec MicheuStef qui ne sont plus à présenter partout en France. De passage dans le sud ils nous font l’honneur de s’arreter à Puycalvel pour un stage de danses ouvert à tous. Auberge espagnole à la fin du stage et bal avec les musiciens présents Resevation conseillée aupres de Carine : 0680642687 *source : événement [Stage danses Trad ](https://agendatrad.org/e/36197) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

