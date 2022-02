Stage danses Sud-Ouest & Bal Folk avec Bal O’Gadjo à partir de la mairie suivez la petite route le long voie ferrée pendant 1 km,Vions (73), 14 mai 2022, .

Stage danses Sud-Ouest & Bal Folk avec Bal O’Gadjo

à partir de la mairie suivez la petite route le long voie ferrée pendant 1 km, Vions (73), le samedi 14 mai à 13:30

### * 13h30 : Accueil des stagiaires * 14h : **Stage de danses du Sud-Ouest** animé par **Philippe BORNE** ([réservation obligatoire](https://louvfolk.jimdo.com/app/download/7536468111/Flyer+inscription+stage+irlandais+Vions+20191019.pdf?t=1565301580)) * 19h : Repas * 21h : **Bal Folk toutes danses** avec **RECOURDAS** et [**BAL O’GADJO**](https://cooperzic.jimdofree.com/) **Au programme du stage animé par Philippe Borne (avec musiciens de Recourdàs)** – **Carnaval de Lantz** : une danse pratiquée en pays basque le jour du carnaval dans le village de Lanz; le bal folk a “récupéré” cette danse et l’a modifiée, c’est cette version actuelle qui sera au programme. – **Rondeaux en chaîne** : apprentissage d’une version de base, travail du pas, du ressenti de la pulsation, et apprentissage de variantes rythmiques et de variations individuelles. – **Rondeaux en couple** : précisions sur le pas qui est très souvent déformé en bal folk, variantes individuelles, et mise en application du pas dans la ronde du Quercy. Les danses du stage seront à nouveau dansées au moins une fois le soir en bal. Billetterie en ligne [Hell](https://www.helloasso.com/associations/louvfolk/evenements/stage-danses-du-sud-ouest-et-bal-folk-samedi-18-avril-a-vions-73)[oAsso](https://www.helloasso.com/associations/louvfolk/evenements/stage-danses-du-sud-ouest-et-bal-folk-samedi-18-avril-a-vions-73) (début 2022) pour le stage ou stage+bal Pour la participation au bal seul, pas d’inscription préalable, le règlement est à effectuer sur place. *12€ (Non adhérents) – 10€ (Adhérents) – 6€* (*Réduit) Suivez l’ensemble des détails et activités Louv’Folk sur les liens **suivants:**[https://www.louvfolk.com/activités/stages-bals/](https://www.louvfolk.com/activit%C3%A9s/stages-bals/)** ** *source : événement [Stage danses Sud-Ouest & Bal Folk avec Bal O’Gadjo](https://agendatrad.org/e/34397) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

selon choix d’inscription

avec Bal O’Gadjo, Philippe Borne et Recourdàs

à partir de la mairie suivez la petite route le long voie ferrée pendant 1 km,Vions (73) Salle des fêtes de Vions à partir de la mairie suivez la petite route le long voie ferrée pendant 1 km, 73310 Vions, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T13:30:00 2022-05-14T01:00:00