avec Sandrine Leroy et la complicité de Frédérique Guillaumin à l’accordéon.Pour préparer le bal du dimanche avec Le Grand Barouf, nous aborderons quelques éléments pour danser des bourrées du Berry en ligne, ronde et en quadrette et également la maraîchine à 4 ou en ronde. S’il nous reste du temps nous pourrons travailler également une façon de danser l’avant-deux.Tarif réduit : (Adhérents MJC/- de 18 ans/ étudiants/demandeurs d’emploi/bénéficiaires du RSA)Salle Noureev. Réservation obligatoire à la MJC de Chatou *source : événement [Stage danses Poitou-Berry ](https://agendatrad.org/e/35090) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

9€/7€

