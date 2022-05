Stage – Danses Irlandaises Maison de la vie associative | Neuves-Maisons Catégorie d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Retrouvez-nous le samedi 7 mai avec des danses irlandaises, animées par Isabelle Witkowki De 15h30 à 18h à la salle de danse (1er étage) de la Maison de la Vie Associative (MVA)

5,00 €

Stage mensuel de Néofolk – danses irlandaises Maison de la vie associative | Neuves-Maisons 1 Rue de la Haute Borne, 54230 Neuves-Maisons, France Meurthe-et-Moselle

2022-05-07T15:30:00 2022-05-07T18:00:00

