.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 100 ans. payant On vous communique un code d’accès après inscription Deux dates pour découvrir les danses du célèbre Carnaval de Barranquilla. Adrénaline, sourires et cardio (ah oui, ça demande de l’énergie)… au rendez – vous Pendant 2h, tu vas apprendre les bases de 3 rythmes traditionnels du Carnaval de Barranquilla . Guidé avec le plus beau sourire de notre prof Paola Barbosa, diplômée en danse et spécialisée en danses folkloriques. Nous sommes heureux de vous inviter à nos prochains stages ! Ne rate pas cette fête et inscris-toi vite !! MICADANSES 15 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Contact : https://linktr.ee/mestizos 0658124197 mestizos.folklorecolombien@gmail.com https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://linktr.ee/mestizos

