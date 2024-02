Stage danses folk Creully sur Seulles, dimanche 18 février 2024.

Stage danses folk Creully sur Seulles Calvados

https://airssauvages.org/index.php/les-ouies-sauvages-musiquer-autrement/ et inscriptions sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/compagnie-des-airs-sauvages/evenements/danses-folk-2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 17:30:00

30 Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie contact@airssauvages.org

