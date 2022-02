stage danses des Balkans – Changement de salle salle LCR gymnase David Douillet,L’Isle-d’Abeau (38)

**CHANGEMENT DE SALLE** Stage danses des Balkans à l’ISLE D’ABEAU Dimanche 6 mars 2022 de 10H à 17H Animation danse Geneviève Chuzel musiciens FRERES DE SAC Stage organisé par Tradopieds **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Le stage se déroulera dans la **salle de danse au 1er étage à l’intérieur du gymnase** David Douillet à l’Isle d’Abeau Le repas se fera dans la salle du LCR à la même adresse de 12h à 14h. Afin de respecter les gestes barrières, chacun amène sa boisson, son repas et ses couverts. Prix du stage : 20 € pour les extérieurs – 5€ pour les adhérents. *source : événement [stage danses des Balkans – Changement de salle](https://agendatrad.org/e/35160) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

