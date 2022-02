Stage – Danses de Macédoine du Nord Espace Prévert | Vandoeuvre les Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Le stage sera animé par **Filip ARILON**, Ethnochoréologue, aAccompagné par **Stojan STOJANOV** à la clarinette, de l’Association BALKAN MUSIC CENTER de VELES – Macédoine du Nord * **Niveau** : intermédiaire, ne pas être débutant en danse * **Lieu** : Salle Jacques Brel (Espace Prévert – 5 rue du Vivarais – 54 500 VANDOEUVRE LES NANCY) * **Horaires** : Samedi de 14 h à 19 h – Accueil à partir de 13 h 45, Dimanche de 9 h à 13 h Pour les stagiaires, l’association SLOGA vous propose, samedi soir à la MJC Etoile, de mettre en commun les diverses spécialités que chacun apportera. Merci de penser à votre verre et tasse ainsi que vos couverts et assiette pour le repas

47 € adhésion comprise (Il n’y aura pas de réduction si les danseurs ne font qu’un jour de stage)

Animé par Filip ARILON, Ethnochoréologue Accompagné par Stojan STOJANOV à la clarinette de l’Association BALKAN MUSIC CENTER de VELES – Macédoine du Nord Espace Prévert | Vandoeuvre les Nancy 5 rue du Vivarais 54500 Vandoeuvre les Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Brabois Meurthe-et-Moselle

