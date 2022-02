Stage – Danses de couple Mission bretonne | Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage – Danses de couple Mission bretonne | Paris, 13 mars 2022, Paris. Stage – Danses de couple

Mission bretonne | Paris, le dimanche 13 mars à 10:00

Danser kof a kof, pas si facile que ça. **Sandrine Leroy,** accompagnée par son accordéoniste Frédérique Guillaumin, vous expliquera tout lors de ce stage : valse, scottich, mazurka. Les formes les plus répandues, bien sûr, mais aussi de nombreuses variantes méconnues ou peu pratiquées. Passe vaccinal, port du masque D&tails et inscriptions sur : [[https://www.missionbretonne.bzh/25718/stage-danses-de-couple/](https://www.missionbretonne.bzh/25718/stage-danses-de-couple/)](https://www.missionbretonne.bzh/25718/stage-danses-de-couple/)

60,00 €, repas compris

Animé par Sandrine Leroy Mission bretonne | Paris 22 Rue Delambre, 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mission bretonne , Paris Adresse 22 Rue Delambre, 75014 Paris Ville Paris lieuville Mission bretonne , Paris Paris Departement Paris

Mission bretonne , Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage – Danses de couple Mission bretonne | Paris 2022-03-13 was last modified: by Stage – Danses de couple Mission bretonne | Paris Mission bretonne , Paris 13 mars 2022 Mission bretonne | Paris Paris Paris

Paris Paris