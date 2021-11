Stage – Danses bretonnes Buisson Ardent | Nancy, 20 novembre 2021, Nancy.

Stage – Danses bretonnes

Buisson Ardent | Nancy, le samedi 20 novembre à 15:00

Ce stage de danses bretonnes est accessibles aux débutants comme aux initiés ! L’ambiance y est toujours conviviale. Nous vous accueillerons avec joie ! **Attention**, démarrage à 15h et non 14h. A bientôt _En fonction de la réglementation et préconisation du moment, il faudra un Pass sanitaire que nous devrons vérifier. La poursuite des gestes barrières sera de mise : aération de la salle, gel hydro alcoolique, masques, distanciation spatiale (chacun doit être libre de limiter les contacts en ne donnant pas la main et garder le même cavalier tout au long de l’après-midi). A nous tous, il est sûr que nous saurons nous retrouver en alliant convivialité et gestes barrières pour que chaque participant se sente bien et en sécurité;_ _Cela implique que chacun doit, s’il le souhaite ou a besoin, apporter sa bouteille individuelle de boisson pour se désaltérer._

Accessible à tous.

Buisson Ardent | Nancy 1249 Avenue Raymond Pinchard, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle



2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00