Stage « Danser Brut » Villeneuve-sur-Yonne, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Stage « Danser Brut » 2021-07-12 09:00:00 – 2021-07-23 12:00:00

Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR Stage de danse pour les adolescents et jeunes adultes (entre 11 et 20 ans). Aucune compétence de danse requise, seulement un goût pour la danse libre et folle accompagné de la chorégraphe Julie Gouju et le vidéaste Brano Gilan.

Inscription jusqu’au 10 juillet, par mail.

linesthetique@gmail.com +33 3 86 83 02 48

