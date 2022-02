stage danse trad Yvon Guilcher dans le chateau,Bourges (18), 4 mars 2022, .

**Vend 04 mars 17h30-19h30 stage danse trad maître à danser: Y. Guilcher** **musiciens de St Julien gratuit** **bal ensuite à 20h réserver à l’avance, payant billetterie 9 à 26€?** Entrez dans la danse et gardez la cadence ! Enivrez-vous de joie de vivre sur les mélodies et les airs écossais des Musiciens de Saint-Julien, guidés par la flûte envoûtante de François Lazarevitch. Depuis 2006, cet ensemble parcourt les chemins du baroque mêlant avec passion les répertoires savant et populaire. La cadence, ce rythme régulier et entraînant sur lequel le danseur calque son pas, est le maître mot des Musiciens de Saint-Julien. Avec *For Ever Fortune*, ils s’aventurent sur les terres celtes à la découverte des musiques écossaises du XVIIIe influencées par des airs italiens très prisés, notamment ceux de Corelli. Dans ce programme rare, les Musiciens de Saint-Julien réunissent ballades, chansons à boire et autres gigues, dans une interprétation qui allie la poésie des instruments anciens et l’énergie du phrasé traditionnel. En amont du concert, initiez-vous à la contredanse pour participer, dès la fin du récital, à un bal traditionnel. Et bien, dansez maintenant ! https://www.mcbourges.com/projects/for-ever-fortune-21-22/ https://mcbourges.notre-billetterie.com/billets?spec=1173 *source : événement [stage danse trad Yvon Guilcher](https://agendatrad.org/e/35385) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

