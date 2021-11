Stage Danse-thérapie/libre pour Tous Salle Petipa, 13 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

Stage Danse-thérapie/libre pour Tous

Salle Petipa, le samedi 13 novembre à 15:00

Stage danse-thérapie/libre et guidé ———————————– ### Une invitation à lâcher prise pour se retrouver et repartir plus léger, tout en s’amusant. ### Venez découvrir et aller à la rencontre de ceux qui seront dans le même élan que vous. Une exploration rare qui vaut le coup d’essayer. ### De la relaxation guidée, des jeux, des rencontres et des rires sur un fond de musique, je vous attends. ### Si vous lisez ce texte et tombez sur cette proposition, alors peut-être n’y a-t-il pas de hasard ? ### Accessible à tous à partir de 16 ans. ### Pour vous inscrire et avoir plus d’informations contacter ### Joëlle au 0609678538 ### Les places sont limitées ### Au plaisir de partager cette exploration

Inscription obligatoire – 25 euros

stage accessible a tous, pour découvrir la danse thérapie, une approche douce et adapter qui permet de libérer les tension et de s’exprimer en s’amusant.

Salle Petipa Place Argyroupolis – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



