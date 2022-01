Stage « Danse/théâtre » parents-enfants Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Stage « Danse/théâtre » parents-enfants Saint-Jean-de-Braye, 5 mars 2022, Saint-Jean-de-Braye. Stage « Danse/théâtre » parents-enfants Saint-Jean-de-Braye

2022-03-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00

Saint-Jean-de-Braye Loiret Saint-Jean-de-Braye 30 EUR Le stage sera animé par Tamari Tchabukaidze, comédienne et danseuse, diplômée de l’École Supérieure de Danse Classique et du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Tbilissi. Moment de partage parents-enfants pour apprendre à danser et à jouer la comédie ensemble accueilclindoeil@gmail.com +33 2 38 21 93 23 http://www.clindoeiltheatre.com/ Le stage sera animé par Tamari Tchabukaidze, comédienne et danseuse, diplômée de l’École Supérieure de Danse Classique et du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Tbilissi. REMY BOILY PHOTOGRAPHE

Saint-Jean-de-Braye

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Saint-Jean-de-Braye Adresse Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Stage « Danse/théâtre » parents-enfants Saint-Jean-de-Braye 2022-03-05 was last modified: by Stage « Danse/théâtre » parents-enfants Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye 5 mars 2022 Loiret Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret