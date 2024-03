Stage danse sensorielle et poésie Association RiA Trévou-Tréguignec, samedi 6 avril 2024.

Stage danse sensorielle et poésie Association RiA Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Plongez dans votre corps et dans votre poésie ! Laissez-vous guider vers une écoute plus fine de vous-même, de l’espace, vers plus de présence, pour savourez le mouvement juste, et les mots justes, dans l’instant. Aucun pré-requis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

Association RiA 3 chemin de Dolozic

Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne association.ria@gmail.com

