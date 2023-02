STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ, 5 mars 2023, Montpellier . STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ 240 Avenue du Père Soulas Montpellier Hérault

2023-03-05 – 2023-03-05 Montpellier

Hérault Durant cette session de 3 heures organisée en 2 parties, nous étudierons des éléments de base afin de démarrer l’apprentissage de la danse rock “simplifié” 1ère partie, l’apprentissage : durant les 2 premières heures nous verrons en détails les éléments suivants

• les fondamentaux théoriques : la genèse du rock « simplifié », la ligne de danse, le gainage, la protection de l’intégrité physique de la danseuse, la musicalité

• le pas de base simplifié

• des figures basics : ouverture, retour dans les bras, alémana, spin, changement de place classique

• des chorégraphies regroupant les figures qui auront été enseignées durant la session 2ème partie, la mise en pratique : la dernière heure de la session sera consacrée à la mise en pratique de ce qui aura été appris avec une aide à la demande des professeurs. Ce sera également un moment de convivialité Apprenez rapidement à danser le rock sur les musiques des années 80 à maintenant ! +33 6 23 79 34 91 https://danser-rock-simplifie.com/stage-danse-rock-simplifie-dimanche-5-mars-2023/ Montpellier

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 240 Avenue du Père Soulas Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier /

STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ 2023-03-05 was last modified: by STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier 5 mars 2023 240 Avenue du Père Soulas Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault