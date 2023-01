STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier, 22 janvier 2023, Montpellier . STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ 4bis rue Chaptal Montpellier Hérault

2023-01-22 – 2023-01-22 Montpellier

Hérault EUR 30 Apprenez rapidement à danser le rock sur les musiques des années 80 à maintenant ! Stage de danse rock « simplifié » – SESSION C – sur une demi-journée

Durant cette session – adaptée aussi bien pour les personnes n’ayant jamais pris de cours ou pour celles qui en auraient déjà pris quelques-uns – nous apprendrons dans le détail les éléments suivants :

• les fondamentaux théoriques : la genèse du rock « simplifié », la ligne de danse, le gainage, la protection de l’intégrité physique de la danseuse

• le pas de base simplifié

• les figures de base : ouverture, retour dans les bras, alémana, spin, changement de place classique

des figures simples : ouverture bloquée, portillon, corbeille, enroulé et déroulé, marguerite, balade, chaise

• des chorégraphies regroupant les figures qui auront été enseignées durant la session Stage de danse rock « simplifié » – SESSION C – sur une demi-journée +33 6 23 79 34 91 https://danser-rock-simplifie.com/stages-demi-journee/stage-danse-rock-simplifie-dimanche-22-janvier-2023/ Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 4bis rue Chaptal Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier 2023-01-22 was last modified: by STAGE DANSE ROCK « SIMPLIFIÉ » – THÉMA CAFÉ Montpellier Montpellier 22 janvier 2023 4bis rue Chaptal Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault