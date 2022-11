STAGE DANSE ROCK Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault EUR 30 60 Stage de danse rock « simplifié » sur une demi-journée Nous sommes tous soumis à de multiples contraintes, qu’elles soient par exemples familiales ou professionnelles, il est souvent bien compliqué de s’engager sur un cours fixe, hebdomadaire, tout au long de l’année … C’est pourquoi, nous avons mis au point une formule adaptative et originale à base uniquement de stages, et donc pas de cours hebdomadaires contraignants À LA DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DE LA SALLE PAS DE CHAUSSURES À TALONS POINTUS SVP POUR LES DANSEUSES Stage de danse rock « simplifié » sur une demi-journée +33 6 23 79 34 91 https://danser-rock-simplifie.com/stages-demi-journee/stage-danse-rock-simplifie-dimanche-27-novembre-2022/ Montpellier

