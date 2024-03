Stage danse Reggaeton adultes vacances de printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

48.75€

+ 5€ de frais pour une nouvelle inscription

+ 8€ d’adhésion (facultatif)

Cette danse d’origine latine plonge ses racines dans la salsa, le Hip Hop et le reggae.

Stage tous niveaux pour adultes dès 16 ans.

Cette danse développe une bonne dose de confiance en soi par des mouvements sensuels et créatifs. Vous aussi pouvez danser le reggaeton facilement, il suffit de vous laisser aller et de danser en rythme. Musique et danse issues des Caraïbes.

Animé par Ana Wen, Kevin, Soumaïla, … des intervenants-danseurs professionnels de danses africaines et caribéennes

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

Contact : +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

canva danse reggaeton