Stage danse – Percussions de Guinée La Chapelle-Montligeon, 30 avril 2022, La Chapelle-Montligeon. Stage danse – Percussions de Guinée Salle polyvalente Le chalet La Chapelle-Montligeon

2022-04-30 – 2022-05-01 Salle polyvalente Le chalet

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Maïmouna Bangoura et ses musiciens live : Gassim Camara, Loïc Amiot, Daniele Segreamar, Julien Raynal. 9h30 – 12h30 : cours de danse : 30 €

15h00 – 16h30 : cours de percussions : 15 €

17h00 – 18h00 : cours de yoga : 5 €

+33 6 63 60 18 27

