mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant 48.75 € + 5€ de frais d’inscription pour une première inscription Découvrez l’univers de la danse orientale. Stage adultes – tous niveaux Apprentissage des techniques de base de la danse orientale égyptienne et du rythme traditionnel « maksoum », rythme traditionnel égyptien. Et enchainements chorégraphiques. Animé par Martine La Rocca. Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelensky – Quartier de la Grange aux Belles 75010 Paris Contact : https://www.crl10.net/ info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-orientale-printemps

