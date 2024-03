Stage Danse K-Pop Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Pour éveiller de futur-e-s danseurs et danseuses, nous vous proposons un stage d’initiation à la danse K-pop (« Korean pop » ou « pop coréen »).

La danse K-pop vient de la Corée du Sud et convient à ceux et à celles qui aiment bouger et se mouvoir sur de nombreux genres musicaux, tels que le pop, le rock, le hip hop ou la dance.

Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-danse-kpop +33140187645 placedesfetes@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes/?locale=fr_FR https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-danse-kpop

