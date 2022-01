STAGE DANSE HIP HOP Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

STAGE DANSE HIP HOP Bonnétable, 9 février 2022, Bonnétable. STAGE DANSE HIP HOP École de Musique et Danse 13, place d’Armes Bonnétable

2022-02-09 – 2022-02-09 École de Musique et Danse 13, place d’Armes

Bonnétable Sarthe Bonnétable Viens découvrir la danse hip hop et fais le show ! École de Musique et Danse 13, place d’Armes Bonnétable

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Autres Lieu Bonnétable Adresse École de Musique et Danse 13, place d'Armes Ville Bonnétable lieuville École de Musique et Danse 13, place d'Armes Bonnétable Departement Sarthe

Bonnétable Bonnétable Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnetable/

STAGE DANSE HIP HOP Bonnétable 2022-02-09 was last modified: by STAGE DANSE HIP HOP Bonnétable Bonnétable 9 février 2022 Bonnétable sarthe

Bonnétable Sarthe