Bonjour à vous ! Nous vous proposons de nous retrouver une fois de plus à Montcuq, pour une journée consacrée aux danses et aux chants traditionnels. Cette fois-ci, nous avons invité des danseurs et des musiciens du Poitou pour aller à la rencontre des danses de cette région, que nous avions déjà abordées voici quelques années : ce sont des danses vives, joyeuses et bien ancrées dans leur terroir, que nous aurons plaisir à découvrir ou à retrouver. En parallèle, nous proposons à tous les amateurs de chant traditionnel de se retrouver de manière plus informelle, pour partager leurs chants et leur passion. Une journée à ne pas manquer, qui se terminera par un bal partagé entre Poitou, Quercy, et autres régions. **MONTCUQ (46)** **Samedi 2 avril 2022** Espace Animation **Journée danse, chant et musique trad’** **14h-18h Stage danses du Poitou** Animé par Dominique Renaudon, Christine Ducheix et Patrick Graval **Contenu** : Répertoire des danses traditionnelles emblématiques des Bas et Haut Poitou (trois territoires principalement : Pays de Monts, Bocage deux-sévrien, Pays de Brandes). Au programme : maraichine, ronds (île d’Yeu, île de Noirmoutier, polaïe…), branles, avant- deux, marchoises, pas d’été… Pour l’essentiel, des danses collectives, dynamiques et joyeuses ! **Niveau** : tous niveaux / Limité à 32 stagiaires. **14h-18h, Rencontre autour du chant traditionnel** Coordonnée par Didier Vergne **Contenu :** Chacun vient avec le(s) chant(s) qu’il souhaite faire découvrir. On propose, on partage, on échange … Si toutefois vous n’avez pas de chant à apporter, venez tout de même chanter pour le plaisir ! Il n’y a pas d’animateur au sens propre du terme, mais l’atelier sera coordonné par Didier Vergne de l’AMTP Quercy. Pensez à préparer en plusieurs exemplaires les textes des chants que vous souhaitez proposer, c’est un préalable à toute étude de chant. Les chants travaillés lors de la rencontre seront ensuite mis à disposition sur le site. **Niveau** : tous niveaux / Limité à 15 stagiaires. **Pour vous inscrire au stage,** le bulletin à compléter à télécharger sur le site **www.amtpquercy.com** Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre règlement. *Prix : stage danse : 25€ tarif plein /20€ réduit* ,* *Rencontre chant : 20€ tarif plein /15€ réduit** *Tarif réduit : adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 18 ans* **21h *Bal traditionnel : Poitou, Quercy… et autres*** Avec **Brabant** *Musiques du Poitou* **Stéphane GUIONNET** : Violon, alto, chœur **Patrick GRAVAL** : Vielle, **Sébastien MOTEAU** : Accordéon diatonique, chœur **Bertie VION** : Violon, chant C’en est une sacrée machine, révolutionnaire à l’époque, désuète de nos jours… Elle a redressé l’échine de plus d’un, qui se donnait dans les champs, dans la sueur, dans la peine. Sa mécanique bien huilée lui faisait jouer en cadence la musique de la terre. Le monde va trop vite, on a oublié le brabant. A votre tour aujourd’hui de redresser l’échine, de vous donner dans la sueur : **BRABANT** rejoue la musique de la terre, marchoises, avant-deux, branles, rondes, maraichines… et aussi scottishes, polkas, valses, mazurkas. [www.facebook.com/balpoitou/ ](http://www.facebook.com/balpoitou/) ***Les AMTPécaires*** *Musiques et danses du Quercy et d’ailleurs* Le CA de l’AMTPQ, c’est aussi des musiciens et des chanteurs engagés séparément dans différents groupes de la région ; les voici réunis pour le plaisir de jouer et de vous faire danser sur quelques airs du Quercy et des régions proches. *Entrée bal : 10€/ réduit : 8€ (stagiaires, adhérents…) / Gratuit – 18 ans* **Organisé par l’AMTPQuercy en partenariat avec les Pastourels de la Tour** **Renseignements :** Fabienne VILATE : 06 84 41 55 12 ou amtpq@wanadoo.fr ou[ www.amtpquercy.com](http://www.amtpquercy.com) Bien cordialement, L’équipe de l’AMTPQuercy. *source : événement [Stage danse et Rencontre chant suivi d’un Bal trad Poitou Quercy](https://agendatrad.org/e/35850) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

