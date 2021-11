Pierrefontaine-les-Varans La Roche du Trésor - Espace loisirs et découverte , Pierrefontaine-les-Varans Doubs, Pierrefontaine-les-Varans Stage – Danse et musique suédoise – 21ème Stage d’hiver du CMTN La Roche du Trésor – Espace loisirs et découverte | Pierrefontaine-les-Varans Pierrefontaine-les-Varans Catégories d’évènement: Doubs

**L’équipe du CMTN est très heureuse de vous présenter son 21ème stage d’hiver !** Le stage se déroule sur **5 jours**, dans un lieu agréable et convivial, et réunit généralement **une centaine de stagiaires, du débutant au confirmé.** Le stage offre le choix entre **7 ateliers différents** (violon, nyckelharpa, accordéon, chant, deux niveaux de danse, musique d’ensemble), animés par **10 enseignants spécialistes** et amoureux de la danse et de la musique suédoise et scandinave. Tous les soirs : **soirées de danse folk**, avec une part de suédois (mais pas que !) mêlant stagiaires et enseignants, musiciens, chanteurs et danseurs. Dans la semaine un **concert des enseignants** est offert et en fin de stage un **nouvel an festif tous ensemble** ! Des **ateliers complémenaires** surprise et de nombreux moments informels de **boeufs/jam session**, ou simplement de thé et tricot, viennent compléter cette agréable semaine hors du temps. [Pour plus d’infos et inscriptions suivez ce lien !](https://asso-cmtn.blogspot.com/2020/08/21eme-stage-cmtn-decembre-2020.html) **Danse suédoise (niveau débutant/intermédiaire)** : avec Aurélie Giet, Musique : Martin Coudroy **Danse suédoise (niveau intermédiaire/avancé)** : avec Josiane Rostagni et Sylvian Sahli, Musique : Jennyfer Demaret **Violon :** avec Coline Genet **Nyckelharpa** : avec Eléonore Billy **Accordéon diatonique** : avec Elisabet Brouillard **Musique d’ensemble :** avec Aurélien Tanghe **Chant :** avec Sara Buffler Que vous soyez féru de musique et danse suédoise, ou juste curieux d’en savoir plus sur le monde merveilleux de la polska ;) nous serons ravis de vous accueillir dans ce stage qui existe depuis 30 ans et que nous somme heureux de continuer à faire vivre !

Sur inscription. Les tarif inclut l’hébergement en pension complète : Tarif plein 550€ ; Tarif réduit 430€

Stage de 5 jours centré sur la musique et la danse suédoise, du débutant au confirmé, 7 ateliers différents, 10 enseignant-e-s spécialistes, une centaine de stagiaires, le nouvel an tous ensemble ! La Roche du Trésor – Espace loisirs et découverte | Pierrefontaine-les-Varans 1 Rue du Pré, 25510 Pierrefontaine-les-Varans Pierrefontaine-les-Varans Doubs

