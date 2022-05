Stage “Danse et marionnette” Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Stage "Danse et marionnette" Salle de danse, espace d'animations Allée des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

2022-05-22 09:30:00 – 2022-05-22 16:30:00

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 5 EUR Intervenantes: Myriam Dogbé et Christel Foucault Un défi du dimanche pour votre corps de danseur ne vous fait pas peur ?Alors ce stage est fait pour vous.

Le défi : mettre votre corps au service de marionnettes de papier, animer la matière, faire danser l’inanimé.

A partir des langages de la danse et des fondamentaux de la manipulation de la marionnette, vous explorerez votre corps comme matière et partirez à la découverte de celle de nos marionnettes de papier pour faire émerger des solos et des duos de danse inattendus. Intervenantes: Myriam Dogbé et Christel Foucault Champ de gestes

