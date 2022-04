Stage danse des Éléments & méditation Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Stage danse des Éléments & méditation Montbrun-les-Bains, 30 avril 2022, Montbrun-les-Bains. Stage danse des Éléments & méditation Montbrun-les-Bains

2022-04-30 – 2022-04-30

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains EUR 60 60 Un voyage dansé à travers le corps, le mouvement et la quiétude pour traverser le vaste univers des cinq éléments mercenebot@hotmail.com +33 6 66 12 43 65 https://ensembleici.fr/evenement/stage-danse-des-elements-meditation-montbrun-les-bains Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Stage danse des Éléments & méditation Montbrun-les-Bains 2022-04-30 was last modified: by Stage danse des Éléments & méditation Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 30 avril 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme