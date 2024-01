Stage Danse d’AUVERGNE Concert Bal Laurenan, samedi 17 février 2024.

STAGE DANSES D’AUVERGNE à 14h avec le duo Bouèze/Cabrette La distinction entre bourrée 2 temps et bourrée 3 temps, apprentissage de chacune d’entre elles sous une forme « classique », mais aussi sous des formes plus chorégraphiées, avec un focus sur la bourrée 3 temps bref historique ainsi qu’un état des lieux sur les instruments de la musique auvergnate avec présentation de la cabrette apprentissage d’un chant à danser en occitan.

APÉRO CONCERT avec le duo Bouèze/Cabrette à partir de 18h30. Petite restauration sur place, une Auvergnate cabrettaire/clarinettiste/chanteuse habituée des scènes duCantal et de ses environs…un Breton accordéoniste bien connu des Fest-Noz depuis plus de 40 ans.

BAL BRETON AUVERGNAT à partir de 21h

Venez danser dans la bonne humeur un répertoire de Bretagne et d’Auvergne au son des binious, bombardes, accordéons et d’autres encore. Ce bal est organisé par Le Moulin à Sons avec la participation du duo Bouèze/Cabrette.

Libre participation

Tous publics .

Salle des fêtes

Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne moulinasons@gmail.com

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17



