Stage danse contemporaine Pierre-Perthuis, 21 juillet 2022, Pierre-Perthuis.

Stage danse contemporaine La Scène Faramine 5 rue des Acacias Pierre-Perthuis

2022-07-21 – 2022-07-27 La Scène Faramine 5 rue des Acacias

Pierre-Perthuis 89450/89200 Pierre-Perthuis

360 EUR Des vacances chorégraphiques d’exception ! Venez partager votre temps entre un stage de danse, encadré par nune danseuse/pédagogue de renommée internationale, et la découverte du patrimoine local et de la campagne nbourguignonne. nLe stage se déroulera sur six jours, les temps de travail se partageant entre cours techniques et ateliers. Le soir, nvous assisterez gratuitement aux spectacles du Festival L’art est dans le Pré à La Scène Faramine. Restitution dans le cadre du Festival L’art est dans le pré afin de mettre en dialogue l’interprète et nson public.

faramine@sfr.fr http://scenefaramine.free.fr/

Des vacances chorégraphiques d’exception ! Venez partager votre temps entre un stage de danse, encadré par nune danseuse/pédagogue de renommée internationale, et la découverte du patrimoine local et de la campagne nbourguignonne. nLe stage se déroulera sur six jours, les temps de travail se partageant entre cours techniques et ateliers. Le soir, nvous assisterez gratuitement aux spectacles du Festival L’art est dans le Pré à La Scène Faramine. Restitution dans le cadre du Festival L’art est dans le pré afin de mettre en dialogue l’interprète et nson public.

La Scène Faramine 5 rue des Acacias Pierre-Perthuis

dernière mise à jour : 2022-05-14 par