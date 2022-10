Stage Danse Classique Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Danse Classique Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au jeudi 27 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 21h00

. payant 52 € (+5€ si non adhérent)

La souplesse, le plaisir tout en demi pointes ! La souplesse, le plaisir tout en demi pointes ! Du lundi 24 au jeudi 27 octobre / 19h – 21h

Niveau intermédiaire Animé par Sophie Marchal (Espace Château-Landon). Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris Contact : 0146078412 https://www.facebook.com/chateaulandon/ https://www.facebook.com/chateaulandon/ https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-classique-toussaint-2020

