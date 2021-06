Paris Centre Paris Anim' Jemmapes Paris STAGE DANSE CLASSIQUE Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGE DANSE CLASSIQUE Centre Paris Anim’ Jemmapes, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 9 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 21h

payant

Un stage de danse classique pour tous niveaux, à Paris 10ème. Le Centre Paris Anim’ Jemmapes propose un stage de danse classique tous niveaux pour adultes, pour cet été. Animé par Cécile Dury. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010

7 : Château-Landon (405m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (443m)

Contact :Centre Paris Anim’ Jemmapes 0148033322 information-ej@asso-crl10.net https://crl10.aniapp.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017915495841 0148033322 information-ej@asso-crl10.net Animations -> Stage Musique

