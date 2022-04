Stage Danse Classique Catégorie d’évènement: île de France

Stage Danse Classique, 25 avril 2022, . Stage danse classique proposé et animé par Carine Damond. Venez profiter des activités au centre d’animation Jean Verdier.

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 11h00 à 12h30

payant Tarif : 41,25€ Positions et mouvements de base : pliés, demi-pliés, la révérence, les arabesques, les demi-pointes. Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-classique-toussaint-2020 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-danse-classique-toussaint-2020 ©CRL10

Paris