Stage danse break – top rock – locking – hip hop Maison des Associations Chaumont, dimanche 14 avril 2024.

Stage danse break – top rock – locking – hip hop Showmont sur scène, école de danse Dimanche 14 avril, 10h00 Maison des Associations sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:15:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:15:00+02:00

Le stage propose 2 cours (un avec Cédric et le second avec Florian) suivant les horaires ci-dessous :

– 6-9 ans : 10h-12h15 (2 x 1h) – 20€ (adhérant) et 25€ (non-adhérant)

– 10-14 ans : 13h30 à 15h45 (2 x 1h) – 20€ (adhérant) et 25€ (non-adhérant)

– 15 ans et plus (Adultes) : 16h à 19h15 (2 x 1h30) – 30€ (adhérant) et 35€ (non-adhérant)

Maison des Associations 24 rue des Platanes, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

