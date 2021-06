Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Stage DANSE avec ton CLOWN La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Ce stage s’adresse à des artistes du spectacle vivant, souhaitant découvrir une forme différente de créativité et d’approfondissement du jeu d’acteur. Nous y proposons sur trois semaines, un regard croisé entre l’expression clownesque, la danse, et la musique live, à travers l’agréable chemin de la découverte. 90 h (15 jours) du lundi au vendredi de 9h30 à 18h du 13 septembre au 1er octobre 2021 à LA GRAINERIE Fabrique des Arts du Cirque • Toulouse Balma • Occitanie **avec Nina Vincent et Mimi Lou Duuez, formatrices Clown** **et Mylène Souyeux, danseuse,** **accompagnées par un musicien professionnel.** * semaine 1 : du 13 au 17 septembre 2021 * semaine 2 : du 20 au 24 septembre 2021 * semaine 3 : du 27 septembre au 1er octobre 2021 Des prises en charge sont possibles par l’Afdas selon votre profil, voir sur leur site. Prise en charge par votre employeur, votre OPCO ou Pôle emploi, les contacter directement. Tarif individuel si pas de prise en charge, nous contacter par mail. Le coût de la formation s’élève à 2055 € + 15 € d’adhésion à l’Association Les Karamazones

