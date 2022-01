Stage danse africaine Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: CHADRAC

Haute-Loire

Stage danse africaine Chadrac, 29 janvier 2022, Chadrac. Stage danse africaine maison pour tous 10 Cr de la Liberté Chadrac

2022-01-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-29 17:30:00 17:30:00 maison pour tous 10 Cr de la Liberté

Chadrac Haute-Loire Chadrac Rendez-vous pour 2h30 de bonnes vibes aux rythmes des doums et des djembés avec le danseur Guinéen Issiaga Camara et les musiciens Yaya, Morlaye & Man’s.

Lâcher prise et bonne humeur garantie !

Réservez dés à présent, les places sont limitées. +33 6 83 07 46 55 maison pour tous 10 Cr de la Liberté Chadrac

