Stage Danse & acrobatie 10-15ans parc du château Nexon, samedi 1 juin 2024.

Stage Danse & acrobatie 10-15ans parc du château Nexon Haute-Vienne

Les danseurs acrobates, Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès proposent un temps de mise en mouvement centré sur le vocabulaire développé dans le trio La Mécanique des Ombres. La chute, motif récurrent de l’écriture, devient le moyen de se rencontrer, de créer la nécessité.

Naïf Production considère essentiel de tisser des liens avec les publics. Pour favoriser des rencontres singulières. Pour éveiller l’appétit chorégraphique. Pour rassembler autour du sensible et créer une communauté en mouvement. Jeunes et moins jeunes, vous êtes les bienvenu·es dans cet espace de partage d’une danse essentielle, possible pour tous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

L’événement Stage Danse & acrobatie 10-15ans Nexon a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus